Чому зростуть платіжки за електроенергію

Річ в тім, що деякі споживачі використовують електроенергію у комерційних цілях, а платять за побутовим тарифом, пише 24 Канал з посиланням на "Закарпаттяобленерго".

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Нагадаємо! Тариф на електроенергію для побутових споживачів зараз – 4,32 гривні за кіловат-годину. Для непобутових він значно більший. Тарифи для бізнесу залежать від області та класу напруги.

Побутовий споживач у разі використання електроенергії на непобутові потреби зобов’язаний негайно припинити таке використання та звернутися до оператора системи розподілу та постачальника для врегулювання договірних відносин згідно з відповідним тарифом та ціною,

– зазначає обленерго.

Потрібно розуміти, що непобутовою діяльністю, зокрема, вважаються:

майнінг криптовалюти;

робота дата-центрів;

інші платні послуги, наприклад, зелений туризм.

Якщо після здійснення перевірки виявиться, що споживач займається комерційною діяльністю, а платить за побутовим тарифом, буде застосовано такі штрафні санкції: