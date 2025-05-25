Кому доведеться витрачати додаткові гроші за газ
В Україні з’явилася нова послуга для споживачів газу – це так звана третя платіжка, яку доведеться оплачувати окремо. Йдеться про технічне обслуговування газмереж, передає 24 Канал з посиланням на "Газмережі".
Читайте також Як отримати допомогу на оплату комунальних послуг влітку 2025 року
Споживачам нагадують, що регулярне обслуговування обладнання запобігає аваріям і гарантує безперебійне постачання газу.
Без професійного нагляду ризик виникнення небезпечних ситуацій значно зростає. За статистикою, в одному будинку фахівці "Газмережі" виявляють 10 – 15 витоків газу. Це серйозна загроза для життя та здоров’я мешканців,
– йдеться у повідомленні.
Таким чином, фахівці "Газмереж" здійснюють повну перевірку мереж: оглядають їх, перевіряють герметичність, тестують на щільність і виявляють можливі витоки газу. Частота таких робіт залежить від віку будинку:
- якщо мережам менше ніж 25 років – техобслуговування проводять раз на 5 років;
- якщо понад 25 років – раз на 3 роки.