Коли передавати показники лічильника на газ

Передавати показники газового лічильника українці мають у перші п’ять днів кожного місяця – з 1 по 5 число, повідомляє Канал 24.

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Для передачі показників можна скористатися кількома способами:

зателефонувати до контакт-центру оператора газорозподільної мережі та назвати коректні цифри;

ввести показники в електронному кабінеті на сайті облгазу;

вказати їх через чат-бот оператора у Telegram або Viber.

Якщо оператор газорозподільчої мережі не отримає показники лічильника до 6 числа, то об’єм спожитого природного газу порахують за середнім місячним показником на цей період. Тобто платити доведеться середню ціну, навіть якщо ви використали менше газу.

Важливо! Споживач має право не частіше одного разу на 3 місяці звернутись до облгазу із заявою про проведення звіряння фактично використаного газу і сплачених коштів.

Коли передавати показники лічильника на воду

Показники лічильників гарячої і холодної води варто передавати своєму постачальнику послуги до 28 числа поточного місяця.

Як і з газом, існує кілька можливостей для передачі показників:

передати в особистому кабінеті на сайті свого водоканалу;

зателефонувати до контакт-центру підприємства;

особисто відвідати Центр комунального сервісу (ЦКС).

внести показники за допомогою Viber-бота або Telegram-бота водоканалу;

Варто знати! Передавати показники за спожиту воду потрібно, вказавши лише "чорні" цифри, які йдуть до коми на лічильнику. Якщо коми не видно, орієнтуйтеся на темний фон.

Коли передавати показники лічильника на електроенергію

Кожен споживач електроенергії також має самостійно щомісяця знімати показники та передавати їх своєму оператору системи розрахунку (ОСР). Робити це необхідно за два дні до закінчення поточного місяця та протягом 1-3 числа наступного місяця.

Подати показники лічильна на світло можна теж у різний спосіб:

в особистому кабінеті на сайті свого ОСР (обленерго);

зателефонувавши до колцентру обленерго;

написавши показники через чат-боти (Viber, Telegram);

за допомогою компанії Yasno, але потрібно спочатку зареєструватися та завести особистий кабінет.

Якщо показники лічильника світла передати пізніше, то вони не будуть враховані. Натомість оператор розрахує обсяг спожитої електроенергії за середньодобовим обсягом споживача.

Слід знати! Оператор має право здійснити перевірку показників лічильника у будь-який час, щоб проконтролювати правильну передачу показників.