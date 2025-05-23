Когда передавать показатели счетчика на газ

Передавать показатели газового счетчика украинцы должны в первые пять дней каждого месяца – с 1 по 5 число, сообщает Канал 24.

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Для передачи показателей можно воспользоваться несколькими способами:

позвонить в контакт-центр оператора газораспределительной сети и назвать корректные цифры;

ввести показатели в электронном кабинете на сайте облгаза;

указать их через чат-бот оператора в Telegram или Viber.

Если оператор газораспределительной сети не получит показания счетчика до 6 числа, то объем потребленного природного газа посчитают по среднему месячному показателю на этот период. То есть платить придется среднюю цену, даже если вы использовали меньше газа.

Важно! Потребитель имеет право не чаще одного раза в 3 месяца обратиться в облгаз с заявлением о проведении сверки фактически использованного газа и уплаченных средств.

Когда передавать показания счетчика на воду

Показания счетчиков горячей и холодной воды следует передавать своему поставщику услуги до 28 числа текущего месяца.

Как и с газом, существует несколько возможностей для передачи показаний:

передать в личном кабинете на сайте своего водоканала;

позвонить в контакт-центр предприятия;

лично посетить Центр коммунального сервиса (ЦКС).

внести показатели с помощью Viber-бота или Telegram-бота водоканала;

Стоит знать! Передавать показатели за потребленную воду нужно, указав только "черные" цифры, которые идут до запятой на счетчике. Если запятой не видно, ориентируйтесь на темный фон.

Когда передавать показания счетчика на электроэнергию

Каждый потребитель электроэнергии также должен самостоятельно ежемесячно снимать показатели и передавать их своему оператору системы расчета (ОСР). Делать это необходимо за два дня до окончания текущего месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца.

Подать показатели счетчика на свет можно тоже разными способами:

в личном кабинете на сайте своего ОСР (облэнерго);

позвонив в колл-центр облэнерго;

написав показатели через чат-боты (Viber, Telegram);

с помощью компании Yasno, но нужно сначала зарегистрироваться и завести личный кабинет.

Если показатели счетчика света передать позже, то они не будут учтены. Зато оператор рассчитает объем потребленной электроэнергии по среднесуточным объемом потребителя.

Следует знать! Оператор имеет право осуществить проверку показателей счетчика в любое время, чтобы проконтролировать правильную передачу показателей.