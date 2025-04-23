Что изменится в передаче показаний

В частности, больше нельзя передавать показания через мобильное приложение "Приват24", передает 24 Канал со ссылкой на издание "На Пенсии".

Читайте также Кто устанавливает тарифы на водоснабжение и водоотвод в Украине

Соответствующие поля в шаблонах квитанций уже убрали. Также компания прекращает принимать данные от финансовых посредников.

Такие изменения введены во избежание неточностей – компания стремится самостоятельно получать корректные данные, чтобы гарантировать точность расчетов за потребленную электроэнергию.

Впрочем, потребители могут и в дальнейшем передавать показания счетчиков электроэнергии с помощью удобных онлайн-сервисов:

через личный кабинет на сайте YASNO;

в мобильном приложении компании;

через чат-боты в Viber или Telegram.

Важно! Показания следует подавать в период – за два дня до конца текущего месяца или в течение первых трех дней следующего.