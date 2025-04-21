Как изменится тариф на электроэнергию
Правительство не планирует повышение этого тарифа в мае, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.
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Обратите внимание! По решению Минэнерго, тариф для бытовых потребителей 4,32 гривны за киловатт-час должен был бы действовать до конца апреля 2025 года.
У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время.
Отметим, что сейчас есть потребители, которые могут платить за электроэнергию значительно меньше. Речь идет, в частности, о владельцах двухзонных счетчиков.
Дело в том, что для таких лиц тариф на электроэнергию делится на 2 части:
- дневной тариф – с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;
- ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.