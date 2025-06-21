Яким буде тариф на світло влітку
Відомо, що для українців, що мають двозонний лічильник, тариф на електроенергію з 23:00 до 07:00 ранку буде нижчим, аніж 4,32 гривні, а саме – 2,16 гривні за кіловат-годину, а в день ціна залишатиметься стандартною, передає 24 Канал.
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- Ще раніше до 30 квітня цього року для усіх тих, хто мав установки електричного опалення, тариф за використану електроенергію становив 2,64 гривні, але якщо загальний обсяг споживання становив не більше 2 тисяч кіловат-годин на місяць.
- Водночас у січні 2025 року Кабмін встановив, що повний розмір за обсяг світла платитимуть українців, які використовують електроопалення, лише якщо ліміт перевищуватиме 2 тисяч кіловатів на місяць. А за решту спожитої електроенергії населення – за тарифом 2,64 гривні.
Які соціальні норми на розподіл електроенергії
У ПФУ нагадують, що соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії, становлять:
- Споживання електричної енергії у житлових будинках та квартирах з газовими плитами, за наявності централізованого постачання гарячої води;
Становить 70 кіловат-годин на місяць на сім'ю на одну особу та додатково 30 кіловат на місяць на кожного члена. Водночас максимальне споживання – не більше 190 кіловат-годин на місяць.
- Постачання електричної енергії житлових приміщень з електроплитами, за наявності централізованої подачі гарячої води;
Норма – 110 кіловат-годин на місяць на сім'ю з однієї особи і додатково 30 кіловат на кожного члена сім'ї, але не більше 230 кіловат-годин на місяць.
- Постачання електричної енергії в житлових будинках з електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води;
Норма – 130 кіловат-годин на місяць на сім'ю з однієї людини і додатково 30 кіловат на місяць на іншого члена сім'ї, але не більше 250 кіловат-годин на місяць.
- У приміщеннях без електроплит, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів;
Норматив встановлено на рівні 100 кіловат-годин на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кіловат-годин на місяць на кожного члена сім'ї, але не більше 220 кіловат-годин на місяць.