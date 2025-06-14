Як перевірити борги за світло

Щоб уникнути відключення, достатньо своєчасно сплачувати рахунки: до 20 числа кожного місяця. Якщо ж виникають сумніви щодо правильності або своєчасності оплати, обов’язково перевірте баланс свого особового рахунку, нагадує 24 Канал із посиланням на YASNO.

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Ось як можна перевірити стан оплати за електроенергію швидко та просто: