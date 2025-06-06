Чи вплине підвищення напруги на тарифи

Рішення про підвищення ухвалила Нацкомісія щодо регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передає 24 Канал. Це було зроблено для об'єднання української енергосистеми та європейського ринку електроенергії.

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Таке підвищення зможе запобігти різким коливанням, що убезпечить електричне обладнання, адже світло стане стабільнішим, а проводка буде менше нагріватися.

Крім того, підвищення напруги не вплине на зростання тарифу на електроенергію й не загрожуватиме побутовим пристроям, адже у сучасних пристроях є маркування 220 – 240 вольтів.

Нові стандарти збільшать стабільність напруги, що означатиме менший вплив на навантаження на внутрішні електронні компоненти. Отже, вони працюватимуть тоді без перевантажень.

Нагадуємо! До кінця жовтня в Україні не змінюватимуть тариф на світло, який становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину.