Коли потрібно проводити повірку лічильників

Наразі всі українці мають провести повірку квартирних лічильників протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону, якщо настав час для проведення процедури. Це стосується лічильників тепла, води, газу і електроенергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Інтервал між повірками для приладів обліку відрізняється:

для лічильників води та тепла він складає 4 роки;

для лічильників газу – від 5 до 8 років, залежно від типу приладу;

для лічильників електроенергії – від 4 до 8 років, теж залежно від типу.

Дата проведення першої повірки вказується у паспорті приладу. Вона завжди збігається з датою виробництва лічильника.

Варто знати! Якщо споживач не пам’ятає дату останньої повірки лічильника, то відповідні постачальники послуг можуть нагадати йому про час повірки. При цьому компанії повідомляють, якщо необхідний демонтаж приладу для проведення його тестування.

Як проводиться повірка лічильників

Процедура повірки лічильників може займати до 5 днів. Проводити її мають право лише акредитовані спеціалісти, які роблять необхідні заміри і калібрування приладів.

Після проведення робіт спеціаліст видає свідоцтво або протокол, у якому вказуються результати повірки. Він має містити дату проведеної і наступної перевірки приладу.

Якщо спеціаліст виявив несправності або неточності у приладі, то лічильник може бути замінений або відремонтований.

Важливо! Якщо вчасно не виконати повірку лічильника, постачальники послуг більше не зможуть використовувати його для нарахувань. Здійснюватимуть нарахування по нормі чи за показаннями загальнобудинкового лічильника, і вони часто будуть значно вищими. ніж показання квартирного лічильника.