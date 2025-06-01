Як уникнути боргів за комуналку

Це можливо, якщо людина відсутня у квартирі понад 30 днів поспіль, передає 24 Канал з посиланням на Закон України "Про житлово-комунальні послуги".

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Аби уникнути боргів за комуналку, людині слід подати заяву (це можна зробити як в електронному форматі, так і просто надіслати поштою) та низку документів:

довідку про перетин кордону;

документи, що підтверджують пошкодження житла внаслідок бойових дій;

довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) або інший документ, що свідчить про фактичну відсутність мешканця.

Важливо! Нарахування за обслуговування багатоквартирного будинку та опалення продовжаться навіть за відсутності мешканця у квартирі.