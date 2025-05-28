Коли треба робити повірку лічильників

В Україні повірка лічильників є обов'язковою процедурою, яка визначена відповідними нормативними актами, повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ Мінекономіки.

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Міжповірочний інтервал для більшості лічильників становить 4 роки. У деяких випадках, наприклад, для лічильників газу, міжповірочний інтервал може бути 2 або 8 років, залежно від типу лічильника.

Як дізнатися, коли потрібна повірка:

Паспорт лічильника

В паспорті вказано міжповірочний інтервал.

Платіжки

Деякі постачальники послуг вказують термін повірки в платіжках.

Пломби

Дата наступної повірки може бути вказана на пломбі.

Запити в організації

Можна звернутися до постачальника послуг або сервісного центру, щоб дізнатися про терміни повірки.

Як проводять повірку лічильника

Процедура повірки лічильника може тривати до 5 днів. При цьому пристрій обов'язково знімається і завіряється спеціалістами.

В кінці лічильник пломбують й складають відповідний акт у двох екземплярах, один з яких віддають споживачу. Якщо споживач не пам’ятає, коли востаннє робили повірку, спеціалісти відділів самі сконтактують з ним та попередять про повірку.