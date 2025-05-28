Когда надо делать поверку счетчиков
В Украине поверка счетчиков является обязательной процедурой, которая определена соответствующими нормативными актами, сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ Минэкономики.
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Межповерочный интервал для большинства счетчиков составляет 4 года. В некоторых случаях, например, для счетчиков газа, межповерочный интервал может быть 2 или 8 лет, в зависимости от типа счетчика.
Как узнать, когда нужна поверка:
- Паспорт счетчика
В паспорте указан межповерочный интервал.
- Платежки
Некоторые поставщики услуг указывают срок поверки в платежках.
- Пломбы
Дата следующей поверки может быть указана на пломбе.
- Запросы в организации
Можно обратиться к поставщику услуг или сервисному центру, чтобы узнать о сроках поверки.
Как проводят поверку счетчика
Процедура поверки счетчика может длиться до 5 дней. При этом устройство обязательно снимается и заверяется специалистами.
В конце счетчик пломбируют и составляют соответствующий акт в двух экземплярах, один из которых отдают потребителю. Если потребитель не помнит, когда в последний раз делали поверку, специалисты отделов сами сконтактируют с ним и предупредят о поверке.