Які штрафи мають сплатити споживачі газу

Також значні штрафи застосовуються за втручання у роботу газопроводів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГазПравду.

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Конкретного розміру штрафів в такому випадку немає. Усе розраховується індивідуально, з урахуванням таких факторів:

тип та тривалість правопорушення;

площа помешкання, що опалюється;

кількість осіб, що зареєстровані у помешканні;

дата, коли відбулося останнє контрольне зняття показників газового лічильника;

проєктна кількість приладів у обраному помешканні.

Усі правопорушення можна розділити на 2 великі групи:

ті, через які дораховуються необліковані обсяги природного газу (тобто, доведеться заплатити за все, що не було враховано);

порушення через які змінюється встановлений режим нарахування обсягів розподіленого природного газу (тобто, до уваги не брались фактичні показники лічильника).

При порушеннях як першої, так і другої групи, застосовують граничні об’єми споживання газу населенням. Ці граничні об’єми визначені у додатку 20 до Кодексу ГРМ. Їх можна назвати "штрафними" нормами, оскільки вони значно перевищують чинні на сьогодні норми споживання, які застосовуються для домогосподарств, що не обладнані лічильником газу,

– зазначає ГазПравда.

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