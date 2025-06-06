Когда нужно проводить поверку счетчиков

Сейчас все украинцы должны провести поверку квартирных счетчиков в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона, если пришло время для проведения процедуры. Это касается счетчиков тепла, воды, газа и электроэнергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Интервал между поверками для приборов учета отличается:

для счетчиков воды и тепла он составляет 4 года;

для счетчиков газа – от 5 до 8 лет, в зависимости от типа прибора;

для счетчиков электроэнергии – от 4 до 8 лет, тоже в зависимости от типа.

Дата проведения первой поверки указывается в паспорте прибора. Она всегда совпадает с датой производства счетчика.

Стоит знать! Если потребитель не помнит дату последней поверки счетчика, то соответствующие поставщики услуг могут напомнить ему о времени поверки. При этом компании сообщают, если необходим демонтаж прибора для проведения его тестирования.

Как проводится поверка счетчиков

Процедура поверки счетчиков может занимать до 5 дней. Проводить ее имеют право только аккредитованные специалисты, которые делают необходимые замеры и калибровки приборов.

После проведения работ специалист выдает свидетельство или протокол, в котором указываются результаты поверки. Он должен содержать дату проведенной и последующей проверки прибора.

Если специалист обнаружил неисправности или неточности в приборе, то счетчик может быть заменен или отремонтирован.

Важно! Если вовремя не выполнить поверку счетчика, поставщики услуг больше не смогут использовать его для начислений. Осуществлять начисления по норме или по показаниям общедомового счетчика, и они часто будут значительно выше. чем показания квартирного счетчика.