Як ощадливо користуватися кондиціонером

У середньому сучасний кондиціонер для охолодження приміщення у 30 квадратних метрів споживає приблизно 1 кіловат на годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на YASNO.

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Чим вища температура, тим більше електроенергії буде використовуватися. Тому для економного споживання радять:

Вмикати кондиціонер лише у разі нагальної потреби та тільки у кімнаті, де ви знаходитеся; Зачиняти вікна і двері, коли працює кондиціонер та протягом певного часу після його вимкнення; Не закривайте кондиціонер шторами або меблями; Не налаштовуйте низький температурний режим – 22-24 ⁰С буде цілком оптимально.

Як зберегти прохолоду в приміщенні без кондиціонера

Ці поради мають ефект, якщо дотримуватись регулярно і в комплексі:

встановіть жалюзі або заклейте вікна плавкою, що віддзеркалює світло та тепло;

частіше робіть вологе прибирання;

вимикайте електроприлади, які можуть нагріватися (ноутбук, зарядні пристрої тощо)

зволожуйте повітря – можна придбати спеціальний зволожувач або використовувати звичайний пульверизатор;

використовуйте вентилятор – ефект буде відчутніше, якщо перед ним поставити пляшки з крижаною водою.

Як економити світло у помешканні з бойлером

Для економії електроенергії з бойлером варто дотримуватися наступних порад:

Відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів – це знизить енергоспоживання без обмеження комфорту;

Вчасно чистити та видаляти накип всередині бойлера;

Запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку. При наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану з 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше;

Не вимикати бойлер постійно з мережі, щоб на підігрів води не йшло більше енергії, ніж на підтримку її температури.

Якщо бойлер у квартирі більш сучасний, то вимикати його з розетки немає сенсу, тому що на нове нагрівання води піде більше електрики ніж на підтримку сталої температури.