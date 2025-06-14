Как проверить долги за свет
Чтобы избежать отключения, достаточно своевременно оплачивать счета: до 20 числа каждого месяца. Если же возникают сомнения относительно правильности или своевременности оплаты, обязательно проверьте баланс своего лицевого счета, напоминает 24 Канал со ссылкой на YASNO.
Читайте также Платежки за электроэнергию будут пересчитаны: кому придется заплатить больше
Вот как можно проверить состояние оплаты за электроэнергию быстро и просто:
- Личный кабинет на сайте поставщика. Самый удобный способ проверить актуальный долг и оплатить счет онлайн.
- Мобильное приложение. Многие поставщики имеют собственные приложения, где можно отслеживать платежи в любое время.
- Чат-боты в Viber или Telegram. С помощью этих ботов легко получить информацию о задолженности без лишних усилий.
- Бумажный счет. В счете, что поступает по почте, долг указан отдельной строкой.
- SMS или сообщения в мессенджерах. Если ваши контактные данные актуальны, поставщик пришлет сообщение о наличии долга.