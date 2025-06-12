Скільки УБД можуть платити за світло зі знижкою

Уряд України продовжив дію тарифу на електроенергію, тому він буде чинним до кінця жовтня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Дивіться також Потрібно встигнути до відключення: як дізнатись, що маєш заборгованість за світло

Це означає, що вартість електроенергії для населення у червні становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас незмінним залишиться "нічний тариф". Він і надалі становитиме 2,16 гривні за кіловат-годину.

УБД мають 75% знижки на оплату комуналки, тому можуть платити за світло менше.

Які ще пільги мають УБД

Учасники бойових дій можуть розраховувати на такі пільги від держави:

75% знижки на оплату житла;

75% знижки на комунальні послуги;

75% знижки на вартість палива для тих, хто проживає в оселях без центрального опалення;

100% знижки на комунальні послуги для осіб з інвалідністю.

Як отримати знижку на комуналку УБД

Після отримання статусу УБД особі необхідно подати дві заяви: першу для внесення даних до ЄДАРП (Єдиного держреєстру пільговиків), а другу – для оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Звертатися слід до Пенсійного фонду України. Разом із заявами потрібно надати оригінали та копії таких документів:

Паспорта; Ідентифікаційного коду; Посвідчення учасника бойових дій.

Зауважте! Якщо статус УБД ще не оформлено, знижка на комунальні послуги наразі не надається.