Скільки УБД можуть платити за світло зі знижкою
Уряд України продовжив дію тарифу на електроенергію, тому він буде чинним до кінця жовтня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
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Це означає, що вартість електроенергії для населення у червні становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас незмінним залишиться "нічний тариф". Він і надалі становитиме 2,16 гривні за кіловат-годину.
УБД мають 75% знижки на оплату комуналки, тому можуть платити за світло менше.
Які ще пільги мають УБД
- Учасники бойових дій можуть розраховувати на такі пільги від держави:
- 75% знижки на оплату житла;
- 75% знижки на комунальні послуги;
- 75% знижки на вартість палива для тих, хто проживає в оселях без центрального опалення;
- 100% знижки на комунальні послуги для осіб з інвалідністю.
Як отримати знижку на комуналку УБД
Після отримання статусу УБД особі необхідно подати дві заяви: першу для внесення даних до ЄДАРП (Єдиного держреєстру пільговиків), а другу – для оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
Звертатися слід до Пенсійного фонду України. Разом із заявами потрібно надати оригінали та копії таких документів:
- Паспорта;
- Ідентифікаційного коду;
- Посвідчення учасника бойових дій.
Зауважте! Якщо статус УБД ще не оформлено, знижка на комунальні послуги наразі не надається.