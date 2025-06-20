Коли передавати показники лічильника газу

Споживачі в Україні зобов’язані передати показники свого газового лічильника в перші п’ять днів кожного місяця – до 5 числа включно, розповідає 24 Канал.

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Щоб передати дані приладу обліку, можна скористатися одним зі способів:

повідомити об’єм спожитого газу оператору газорозподільчої мережі, зателефонувавши до його контакт-центру;

вказати коректні цифри за допомогою чат-боту постачальника у Viber чи Telegram;

внести показники лічильника у особистому кабінеті на сайті облгазу.

Важливо! Якщо не передати показники газового лічильника до 6 числа, то споживання газу за попередній місяць порахують на основі середньомісячних показників. Тоді доведеться заплатити більше, навіть якщо було використано менший об’єм газу.

Коли передавати показники лічильника електроенергії

Щомісяця необхідно передавати оператору системи розрахунку (ОСР) показники лічильника електроенергії. Зробити це потрібно за два дні до завершення поточного місяця або до 3 числа наступного.

Для подання показників лічильника є кілька варіантів:

зателефонувати до колцентру обленерго і вказати розмір спожитої електроенергії;

зайти на сайт свого обленерго і там ввести показники в особистому електронному кабінеті;

вказати показники через один із чат-ботів компанії у Viber або Telegram.

Варто знати! Якщо показники лічильника світла передати пізніше, їх не врахують. Натомість обсяг спожитої електроенергії порахують за середньодобовим обсягом минулих місяців.

Коли передавати показники лічильника води

Показники лічильника води необхідно передати постачальнику послуг до 28 числа поточного місяця. Це стосується як гарячої, так і холодної води.

Зробити це можна за допомогою кількох опцій:

вказати цифри через Viber-бот або Telegram-бот водоканалу;

зайти в особистий кабінет свого водоканалу і там внести показники;

повідомити телефоном у контакт-центрі підприємства;

особисто відвідати Центр комунального сервісу (ЦКС).

Слід знати! При передачі показників спожитої води варто вказувати лише цифри, які йдуть на чорному фоні лічильника, тобто до коми. Якщо вказати неправильно, можна отримати чималу переплату.