Хто має право на пільгу на оплату комуналки

Пільга доступна різним категоріям населення, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пільгу можуть застосувати для оплати послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання та розподілу газу, електроенергії, тепла та води, а також вивезення сміття. Окрім цього надають пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Отримати 100% знижки на оплату можуть:

Пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у селах та селищах;

Особи, які проживають у селах та селищах, працюють чи раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури;

Особи з інвалідністю внаслідок війни;

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.

Як оформити знижку на комунальні послуги

Подати до Пенсійного фонду документи для призначення знижки на комуналку можна в один зі способів:

Особисто, звернувшись до обраного сервісного центру ПФУ або до уповноважених посадових осіб сільської, селищної, міської ради, громади, ЦНАПу;

Поштою – на адресу органу ПФУ;

Онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, застосунок "Пенсійний фонд" або через Дію.

Для оформлення пільги потрібно мати з собою:

Паспорт;

Документ, що підтверджує право на пільгу;

Обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

Пільгу надають упродовж 12 місяців із місяця визначення відповідного права, але не більше ніж до останнього дня календарного року. З нового календарного року право на отримання знажки визначає ПФУ автоматично відповідно до доходів сім'ї.

Пільгу надають за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує 4 240 гривень.