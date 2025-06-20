Кто имеет право на льготу на оплату коммуналки

Льгота доступна разным категориям населения, передает 24 Каналыл со ссылкой на ПФУ.

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Льготу могут применить для оплаты услуг по управлению многоквартирным домом, поставки и распределения газа, электроэнергии, тепла и воды, а также вывоза мусора. Кроме этого предоставляют льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Получить 100% скидки на оплату могут:

Пенсионеры, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в селах и поселках;

Лица, проживающих в селах и поселках, работают или ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры;

Лица с инвалидностью вследствие войны;

Лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной и члены семей умершего лица, которая имеет особые заслуги перед Родиной.

Как оформить скидку на коммунальные услуги

Подать в Пенсионный фонд документы для назначения скидки на коммуналку можно одним из способов:

Лично, обратившись в выбранный сервисный центр ПФУ или к уполномоченным должностным лицам сельского, поселкового, городского совета, общины, ЦНАПа;

По почте – в адрес органа ПФУ;

Онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ, приложение "Пенсионный фонд" или через Дию.

Для оформления льготы нужно иметь с собой:

Паспорт;

Документ, подтверждающий право на льготу;

Учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

Льготу предоставляют в течение 12 месяцев с месяца определения соответствующего права, но не более чем до последнего дня календарного года. С нового календарного года право на получение знажки определяет ПФУ автоматически в соответствии с доходами семьи.

Льготу предоставляют при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие 6 месяцев, исходя из расчета на одного члена семьи, не превышает 4 240 гривен.