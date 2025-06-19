Как оформить недополученную субсидию

В связи со смертью получателя жилищной субсидии суммы назначенной, но не выплаченной субсидии выплачиваются одному из членов домохозяйства, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Лицо имеет право обратиться с соответствующим заявлением в течение трех месяцев после смерти получателя в органы Пенсионного фонда. Какие документы иметь с собой:

свидетельство о смерти получателя субсидии;

документы удостоверяющие личность заявителя;

и реквизиты банковского счета заявителя.

Выплата по наследованию сумм назначенной, но не выплаченной субсидии в связи со смертью получателя жилищной субсидии законодательством не предусмотрена.

Жилищная субсидия

Субсидии рассчитываются на неотапливаемый сезон – с 1 мая до 30 сентября, и на отопительный сезон – с 1 октября до 30 апреля.

Украинцам, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде, выплату назначат автоматически. Это произойдет при условии, если не изменились данные об имущественном состоянии и составе домохозяйства, отсутствует задолженность по оплате коммуналки.

В то же время некоторым категориям граждан субсидию на новый период назначат по их обращению с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах. По личному обращению жилищная субсидия на следующий период назначается, в частности, если:

в составе домохозяйства есть ВПЛ;

члены домохозяйства платят коммуналку, проживая в арендованном жилье;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Подать документы на назначение жилищной субсидии в органы ПФУ можно в один из выбранных способов:

Обратиться в выбранный сервисный центр ПФУ;

Отправить по почте на адрес органа ПФУ;

онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Также документы можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦНАП и через Дію.