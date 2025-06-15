Коли потрібно здійснювати повірку лічильників у 2025 році

Відтак, цього літа у Києві проводитиметься повірка квартирних лічильників, яку за законом проводять в середньому раз на 4 роки, передає 24 Канал з посиланням на "Київтеплоенерго".

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Вчасно повірений лічильник гарантує, що у платіжці відображатимуться лише фактично спожиті обсяги тепла та гарячої води. У разі прострочення повірки, згідно із законодавством, нарахування здійснюватимуть за середнім споживанням за останній опалювальний період,

– йдеться у повідомленні підприємства.

Водночас якщо споживачі не пам'ятають про дату останньої повірки лічильника, то про це їм нагадують в особистих кабінетів на порталах "Київтеплоенерго" чи "Центру комунального сервісу".

Після проходження відповідної процедури буде надано свідоцтво з підтвердженням точності роботи приладу.

Отримані копії документів щодо повірки потрібно передати до комунального сервісу дистанційно чи особисто в сервісний центр.

Чи можна замовити повірку самостійно

Повірку можна замовити самостійно, однак таку процедуру можуть виконати лише ліцензовані компанії, список яких є на порталі Мінекономіки.

Водночас варто пам'ятати, що відповідно до законів про комерційний облік теплової енергії та водопостачання та про житлово-комунальні послуги здійснення повірки квартирних приладів обліку відбувається за кошт клієнта.

А безкоштовними є послуги щодо обслуговування повірки будинкових лічильників.