Як заплатити за газ без інтернету чи паперової квитанції
Також такий спосіб оплати підійде, якщо ж людина має проблеми з інтернетом, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
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Річ у тім, що оплатити рахунки за спожитий газ можна також:
- у відділеннях банків;
- у відділеннях Укрпошти.
Зокрема у повідомленні також вказали реквізити газопостачальної компанії:
- ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";
- ЄДРПОУ 40121452;
- п/р UA893004650000000260323012042;
- в АТ "Ощадбанк" міста Києва;
- МФО 300465.
У призначенні платежу обовʼязково вкажіть, будь ласка, Ваш особовий рахунок та перевірте коректність введеної Вами інформації,
– наголосили у компанії.
Зверніть увагу! Для отримання консультації щодо надходження паперового рахунку за спожитий газ за адресою, слід надати компанії особовий рахунок у приватні повідомлення у Facebook.