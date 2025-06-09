Хто тепер очолює "Газмережі"

Тепер очільником "Газмереж" є Сергій Скиба, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Серед основних пріоритетів роботи новопризначеного очільника "Газмереж" – технічне переоснащення мереж, підвищення надійності газопостачання, формування довіри до компанії через прозорі процеси та реальні зміни,

– повідомляє "Нафтогаз".

Також Скиба буде приділяти увагу таким питанням:

соціальні проблеми;

підтримка військових та їхніх сімей;

розвиток та посилення ветеранських програм.

Сергій Скиба Керівник компанії "Газорозподільні мережі України" Разом із командою будемо налагоджувати процеси, підвищувати ефективність і фокусуватись на практичних змінах у роботі компанії.