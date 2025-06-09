Кто теперь возглавляет "Газсети"

Теперь главой "Газсетей" является Сергей Скиба, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Среди основных приоритетов работы новоназначенного главы "Газсетей" – техническое переоснащение сетей, повышение надежности газоснабжения, формирование доверия к компании через прозрачные процессы и реальные изменения,

– сообщает "Нафтогаз".

Также Скиба будет уделять внимание следующим вопросам:

социальные проблемы;

поддержка военных и их семей;

развитие и усиление ветеранских программ.

Сергей Скиба Руководитель компании "Газораспределительные сети Украины" Вместе с командой будем налаживать процессы, повышать эффективность и фокусироваться на практических изменениях в работе компании.