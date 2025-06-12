Как заплатить за газ без интернета или бумажной квитанции

Также такой способ оплаты подойдет, если же человек имеет проблемы с интернетом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Дело в том, что оплатить счета за потребленный газ можно также:

в отделениях банков;

в отделениях Укрпочты.

В частности, в сообщении также указали реквизиты газоснабжающей компании:

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";

ЕГРПОУ 40121452;

п/р UA893004650000000260323012042;

в АО "Ощадбанк" города Киева;

МФО 300465.

В назначении платежа обязательно укажите, пожалуйста, Ваш лицевой счет и проверьте корректность введенной Вами информации,

– отметили в компании.

Обратите внимание! Для получения консультации по поступлению бумажного счета за потребленный газ по адресу, следует предоставить компании лицевой счет в личные сообщения в Facebook.