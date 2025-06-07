Могут ли пенсионеры не платить за доставку газа

К сожалению, по действующим правилам, оплата за доставку начисляется всем, кто подключен к газовым сетям. Поэтому даже пенсионеры обязаны платить за доставку газа, сообщает 24 Канал.

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Поэтому даже если пенсионер не включал плиту ни разу, платежка все равно придет. А тариф определяется на основе прошлогоднего объема или минимального установленного лимита.

Например! Жители Киева платят 0,384 гривны за один кубический метр газа ежемесячно, тогда как в Одессе тариф составляет уже 1,308 гривны за кубический метр.

Как не платить за доставку газа

Единственный законный способ прекратить начисление – это официально отсоединиться от газоснабжения. Как это сделать: