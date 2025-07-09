Имеют ли право пенсионеры на бесплатный проезд

Поэтому люди, достигшие пенсионного возраста, могут бесплатно перемещаться на городском пассажирском транспорте общего пользования или пригородных маршрутах, сообщает 24 канал со ссылкой на постановление "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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Однако право на бесплатный проезд предоставляется при наличии пенсионного удостоверения. В то же время как отмечается в постановлении, в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе.

Обратите внимание! Несмотря на право на бесплатный проезд, пенсионеры должны приобрести билет в метрополитене.

Могут ли пенсионеры не платить за проезд в маршрутках? Право на льготный проезд в маршрутках принимаются местными органами власти в Украине. Подробная информация о правилах должна быть размещена на официальных сайтах городских советов или в транспортных средствах.

Что делать, если водитель отказал пенсионеру в бесплатном проезде

Если же водитель откажет в бесплатном проезде лицу пенсионного возраста, продемонстрировавшему удостоверение, то человек имеет право направить устную или письменную жалобу территориальному органу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) или органа местного самоуправления.

Важно! Жалоба обязательно должна содержать номер маршрута и реквизиты перевозчика.