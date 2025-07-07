Льготы для людей со спецпенсиями

Пенсионерам доступны три общих вида льгот, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович.

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Первая льгота – это возраст. Так, уменьшаем количество лет, когда мы можем выйти на пенсию. Вторая льгота – это количество страхового стажа, который надо в течение жизни отработать. И третья льгота – это процент замещения,

– сказала Жолнович.

В общем контексте 40% замещения заработка покрывается для солидарной пенсии (сегодня это даже меньше). У спецпенсионеров такое покрытие уже сегодня минимум 70%, а в отдельных случаях, по решениям судей – 90%.

В Украине спецпенсионеры пользуются всеми тремя привилегиями: меньший страховой стаж им нужно заработать, меньший возраст достичь и больший процент. На самом деле ни в одной из стран Европы уже такой объем привилегий не сохранился.

Как действуют со спецпенсиями в Европе

По словам министра, в Европе идут каким-то одним путем: либо отрабатывают меньшее количество лет без получения спецпенсии, или говорят, что будет более высокий процент замещения, но сохраняя стаж и годы. Таким образом замещаются определенные привилегированные составляющие.

И тут принцип страховой: сколько ты вносишь – столько ты примерно и получаешь. И так оно по формуле рассчитывается. Но в контексте специальных пенсий действительно не всегда сбывается. Поэтому мы так же подходим к реформе пенсий,

– сказала Жолнович.

Спецпенсии в Украине могут отменить

Спецпенсии в Украине получают судьи, прокуроры и чиновники. Планируют, что отменить их могут для:

бывших и действующих судей;

бывших и действующих прокуроров;

бывших и действующих сотрудников силовых структур.

"Клановые" спецпенсии в сотни тысяч гривен, которые возмущают людей – это официальное, публичное и дерзкое признание исключительности отдельных каст – судей, силовиков, госслужащих. При минимальной пенсии 2 361 гривна, когда больше половины украинских пенсионеров получают меньше 5 000 гривен, спецпенсии по 100 тысяч и более – вопиющая несправедливость,

– говорит Гетманцев.

Сейчас Верховная Рада готовится к отмене спецпенсий. Законопроект уже прошел обсуждение в профильном комитете и рекомендован ко второму чтению.

Сейчас текст законопроекта в финальной редакции не опубликован. Впрочем доработанная версия предусматривает установление новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет, по инвалидности работников прокуратуры