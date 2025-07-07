Пільги для людей зі спецпенсіями

Пенсіонерам доступні три загальні види пільг, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністерки соціальної політики Оксани Жолнович.

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Перша пільга – це вік. Так, зменшуємо кількість років, коли ми можемо вийти на пенсію. Друга пільга – це кількість страхового стажу, який треба впродовж життя відпрацювати. І третя пільга – це відсоток заміщення,

– сказала Жолнович.

У загальному контексті 40% заміщення заробітку покривається для солідарної пенсії (сьогодні це навіть менше). У спецпенсіонерів таке покриття вже сьогодні мінімум 70%, а в окремих випадках, по рішеннях суддів – 90%.

В Україні спецпенсіонери користуються усіма трьома привілеями: менший страховий стаж їм потрібно заробити, менший вік досягнути і більший відсоток. Насправді ні в одній з країн Європи уже такий обсяг привілеїв не зберігся.

Як діють зі спецпенсіями в Європі

За словами міністерки, в Європі ідуть якимось одним шляхом: або відпрацьовують меншу кількість років без отримання спецпенсії, або говорять, що буде вищий відсоток заміщення, але зберігаючи стаж і роки. Таким чином заміщаються певні привілейовані складові.

І тут принцип страховий: скільки ти вносиш – стільки ти приблизно і отримуєш. І так воно по формулі розраховується. Але в контексті спеціальних пенсій дійсно не завжди справджується. Тому ми так само підходимо до реформи пенсій,

– сказала Жолнович.

Спецпенсії в Україні можуть скасувати

Спецпенсії в Україні отримують судді, прокурори та чиновники. Планують, що скасувати їх можуть для:

колишніх та чинних суддів;

колишніх та чинних прокурорів;

колишніх та чинних співробітників силових структур.

"Кланові" спецпенсії у сотні тисяч гривень, які обурюють людей – це офіційне, публічне та зухвале визнання виключності окремих каст – суддів, силовиків, держслужбовців. За мінімальної пенсії 2 361 гривня, коли більше як половина українських пенсіонерів отримують менше ніж 5 000 гривень, спецпенсії по 100 тисяч і більше – кричуща несправедливість,

– каже Гетманцев.

Нині Верховна Рада готується до скасування спецпенсій. Законопроєкт уже пройшов обговорення у профільному комітеті та рекомендований до другого читання.

Наразі текст законопроєкту у фінальній редакції не опубліковано. Втім доопрацьована версія передбачає встановлення нових умов пенсійного забезпечення за вислугу років, по інвалідності працівників прокуратури