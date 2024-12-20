Чому виплати пенсіонерів зменшаться

Пенсійна реформа, яку будуть впроваджувати, повпливає на спецпенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на держбюджет України на 2025 рік.

Читайте також Як МЗС України відреагувало на рішення США дозволили Туреччині платити за газ через Газпромбанк

Довідка: Спецпенсії – це пенсії, які призначаються деяким громадянам, що мають спеціальний стаж роботи або ж такі особи виконують особливі функції, які передбачені законодавством.

Пенсії мають зменшитись у:

колишніх та чинних суддів;

колишніх та чинних прокурорів;

колишніх та чинних співробітників силових структур.

Те, як саме відбуватиметься зменшення спеціальних пенсій, поки невідомо. Відповідний законопроєкт ще має розробити Кабмін і подати у ВРУ до 1 липня 2025 року.