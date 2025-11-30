Какие реальные суммы штрафов за счетчики?

Украинцам стоит быть особенно внимательными к состоянию своих счетчиков, ведь за любое вмешательство или даже повреждение пломб предусмотрена ответственность. Об этом 24 Каналу объяснил Андрей Шелих, юрист АО "EvrikaLaw".

Интересно Почти бесплатный газ в декабре: кто сэкономит на нем тысячу гривен

По его словам, действующее законодательство прямо предусматривает штрафы за самовольное использование электроэнергии, газа, тепла или водоснабжения, если это происходит без надлежащего учета или путем умышленного повреждения приборов.

Андрей Шелих Юрист АО "EvrikaLaw" Ответственность установлена частью 1 статьи 103-1 КУоАП. За такие действия граждане могут получить предупреждение или штраф от 170 до 850 гривен. Для должностных лиц штрафы значительно выше – от 510 до 1 360 гривен.

В то же время по словам эксперта, четко определенного официального перечня действий, которые считаются вмешательством в работу счетчика, нет.

Однако из практики это любые способы занижения показателей:

использование магнитов;

механическое вмешательство;

искусственное замедление учета.

По словам юриста, сегодня штрафы за повреждение пломб – довольно распространенное явление. Однако не во всех случаях речь идет о реальном вмешательстве.

Часто пломбы повреждаются случайно или из-за естественного износа. В таких случаях можно успешно обжаловать штраф, если будет доказано, что вмешательства не было,

– подчеркивает Шелих.

Как фиксируют нарушения и как защитить себя потребителю?

Юрист отмечает: факт повреждения или вмешательства должен быть надлежащим образом задокументирован оператором газовых или электросетей, или другим поставщиком услуг.

В случае неправомерного акта или необоснованного штрафа потребитель может обжаловать действия поставщика в суде,

– отмечает юрист.

Также во время проверки составляется соответствующий акт. При этом потребитель имеет право:

предоставить свои письменные объяснения,

внести замечания в акт,

вести видеофиксацию процесса проверки.

Как отмечает Шелих, на практике штраф можно успешно обжаловать, если доказать, что реального вмешательства в работу счетчика не происходило.

Что еще надо знать о поверке счетчика газа: коротко о главном