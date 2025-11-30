Які реальні суми штрафів за лічильники?

Українцям варто бути особливо уважними до стану своїх лічильників, адже за будь-яке втручання чи навіть пошкодження пломб передбачена відповідальність. Про це 24 Каналу пояснив Андрій Шелих, юрист АО "EvrikaLaw".

За його словами, чинне законодавство прямо передбачає штрафи за самовільне використання електроенергії, газу, тепла чи водопостачання, якщо це відбувається без належного обліку або шляхом умисного пошкодження приладів.

Андрій Шелих Юрист АО "EvrikaLaw" Відповідальність встановлена частиною 1 статті 103-1 КУпАП. За такі дії громадяни можуть отримати попередження або штраф від 170 до 850 гривень. Для посадових осіб штрафи значно вищі – від 510 до 1 360 гривень.

Водночас за словами експерта, чітко визначеного офіційного переліку дій, які вважаються втручанням у роботу лічильника, немає.

Однак із практики це будь-які способи заниження показників:

використання магнітів;

механічне втручання;

штучне сповільнення обліку.

За словами правника, сьогодні штрафи за пошкодження пломб – доволі поширене явище. Однак не в усіх випадках мова йде про реальне втручання.

Часто пломби пошкоджуються випадково або через природний знос. У таких випадках можна успішно оскаржити штраф, якщо буде доведено, що втручання не було,

– підкреслює Шелих.

Як фіксують порушення та як захистити себе споживачу?

Юрист наголошує: факт пошкодження чи втручання має бути належно задокументований оператором газових або електромереж, чи іншим постачальником послуг.

У разі неправомірного акту або необґрунтованого штрафу споживач може оскаржити дії постачальника у суді,

– зазначає юрист.

Також під час перевірки складається відповідний акт. При цьому споживач має право:

надати свої письмові пояснення,

внести зауваження до акту,

вести відеофіксацію процесу перевірки.

Як зауважує Шелих, на практиці штраф можна успішно оскаржити, якщо довести, що реального втручання в роботу лічильника не відбувалося.

Що ще треба знати про повірку лічильника газу: коротко про головне