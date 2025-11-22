Кого оштрафують при перевірці газового лічильника?

Перш за все штрафи загрожують споживачам, які перешкоджають проведенню обов’язкової повірки газових лічильників або втручаються в їхню роботу, пише 24 Канал із посиланням на "Рівнегаз".

Закон прямо зобов’язує забезпечити доступ до приладу, тож будь-який недопуск, блокування чи спроби щось "скрутити", можуть обернутися серйозними фінансовими санкціями.

Зокрема, порушеннями вважаються:

недопуск або перешкоджання повірці лічильника;

самовільне підключення чи відновлення газопостачання;

втручання в роботу приладу, підключення техніки «повз» лічильник;

пошкодження пломб або встановлення магнітів;

відмова допустити до огляду й зняття показників.

Важливо! Якщо ж пломба або сам лічильник пошкоджені випадково, то потрібно одразу повідомити оператору ГРМ та написати заяву. У такому разі штрафів не застосовують.

Як часто здійснюється повірка лічильника?

У Мінекономіки також нагадали, що газові лічильники підлягають обов’язковій періодичній повірці, яку проводять працівники облгазу.

Важливо! Перевірка здійснюється незалежно від того, кому належить прилад: споживачу чи газорозподільній компанії.

Періодичність повірки залежить від класу лічильника: для класу 1.0 перевірка проводиться раз на 2 роки, а для класу 1.5 вже раз на 8 років

Що треба ще знати про повірку лічильника?