Кого оштрафуют при проверке газового счетчика?

Прежде всего штрафы грозят потребителям, которые препятствуют проведению обязательной поверки газовых счетчиков или вмешиваются в их работу, пишет 24 Канал со ссылкой на "Ровногаз".

Интересно Жители сел имеют неожиданные льготы: что для них подготовило государство

Закон прямо обязывает обеспечить доступ к прибору, поэтому любой недопуск, блокировки или попытки что-то "скрутить", могут обернуться серьезными финансовыми санкциями.

В частности, нарушениями считаются:

недопуск или препятствование поверке счетчика;

самовольное подключение или восстановление газоснабжения;

вмешательство в работу прибора, подключение техники "мимо" счетчика;

повреждение пломб или установка магнитов;

отказ допустить к осмотру и снятию показаний.

Важно! Если же пломба или сам счетчик повреждены случайно, то нужно сразу сообщить оператору ГРМ и написать заявление. В таком случае штрафов не применяют.

Как часто осуществляется поверка счетчика?

В Минэкономики также напомнили, что газовые счетчики подлежат обязательной периодической поверке, которую проводят работники облгаза.

Важно! Проверка осуществляется независимо от того, кому принадлежит прибор: потребителю или газораспределительной компании.

Периодичность поверки зависит от класса счетчика: для класса 1.0 проверка проводится раз в 2 года, а для класса 1.5 уже раз в 8 лет

Что нужно еще знать о поверке счетчика?