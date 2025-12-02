Что известно о льготной цене на газ?
Она предусмотрена для когенерационных установок в прифронтовых регионах, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Для стабильного и бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025 – 2026 годов правительство зафиксировало цену на природный газ в размере 19 000 гривен за 1000 метров кубических (с учетом НДС) для производителей электроэнергии в прифронтовых общинах:
- на тепловых электростанциях;
- теплоэлектроцентралях;
- газотурбинных;
- газопоршневых установках.
Для стимулирования работы такой генерации будет применена льготная цена на природный газ в размере 19 000 гривен за 1 000 метров кубических (с НДС). Цена будет действовать с момента заключения нового договора до 1 декабря 2026 года,
– сообщил исполняющий обязанности Министра энергетики Украины Артем Некрасов.
Получить газ по такой цене смогут только те производители, которые отвечают всем важным критериям:
- являются участниками рынка электрической энергии;
- впервые заключают договор с "Нафтогаз Трейдинг" в рамках этого Положения;
- включены в перечень, утвержденного Минэнерго по представлению НЭК "Укрэнерго".
Важно! Принятое решение позволит компании "Нафтогаз Трейдинг" заключать новые договоры поставки природного газа с производителями электрической энергии на прифронтовых территориях.
Кто еще имеет льготы на газ?
Напомним, что льготы на газ также имеют некоторые пенсионеры. Об этом пишет Пенсионный фонд.
Например, пенсионеры, проживающих в сельской местности и работали в педагогической, медицинской, культурной или библиотечной отрасли, могут рассчитывать на скидку в размере 100% на оплату газа. Но если их средний доход не превышает установленные нормы.
Кто еще может сэкономить на газе?
- В декабре расходы украинцев на газ могут уменьшиться. Причиной является предоставление "зимней поддержки" в размере 1 000 гривен.
- Средства можно потратить на оплату различных коммунальных услуг. В частности тысячей можно оплатить услуги по распределению природного газа или техническое обслуживание внутренних газовых сетей и оборудования.