Как прекратить платить за доставку газа?
В Украине платежки за доставку газа получают все, кто подключен к газовой сети, даже если фактически не пользуется газом. Однако есть законный способ прекратить эти начисления, сообщает 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ.
Единственно возможный вариант, это официально отключиться от газоснабжения. Чтобы платить не пришлось, нужно сделать следующие шаги:
- Подать заявление к газовому оператору о расторжении договора.
- Получить акт о прекращении поставок газа.
- Дождаться приезда специалистов для физического отключения газа в доме или квартире.
Только после фактического отключения ежемесячные начисления за доставку прекращаются.
Какие еще платежки за газ поступают?
У "Газораспределительные сети Украины" также напомнили, что жители многоквартирных домов в Украине получают отдельную платежку за техническое обслуживание газовых сетей.
Эта услуга предусматривает проверку состояния:
- внутренних газопроводов;
- вентилей;
- счетчиков и других элементов, чтобы обеспечить безопасное и стабильное снабжение газа.
Важно! Платежка начисляется после проведения обслуживания и обычно оплачивается раз в 3 – 5 лет, в зависимости от графика технических проверок в вашем доме.
Стоимость услуги может значительно отличаться: от 100 до 1 000 гривен. Цена определяется с учетом размеров дома, количества квартир и сложности работ, выполняемых работ.
Что еще надо знать о тарифах на газ?
Тариф на газ для бытовых потребителей сейчас составляет 7,96 гривны за кубический метр и останется неизменным как минимум до 30 апреля 2026 года.
Плата за доставку начисляется отдельно и не зависит от фактического использования топлива.
Если оператор затягивает отключение или отказывается его делать, можно подать жалобу в НКРЕКП и защитить свои права.