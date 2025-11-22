Президенту Владимиру Зеленскому чиновники доложили о реализации зимней программы, передает 24 Канал.
Смотрите также В Минцифре раскрыли, сколько украинцев подали заявки на "Зимнюю поддержку"
Когда украинцы получат "зимнюю тысячу"?
По данным Кабмина, по состоянию на 22 ноября получено почти 10 миллионов заявок на получение выплат в рамках программы "Зимняя поддержка". Более 2 миллионов обращений – на помощь для детей.
Заявки подают как через приложение Дія, так и через сеть Укрпочты. Выплачивать деньги будут уже в ближайшее время.
Первые выплаты начнутся на следующей неделе, и средства можно будет использовать до конца июня следующего года,
– сообщил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что главное – подать заявку до 24 декабря.
Зеленский также ожидает, что в этом году объем программы увеличат по сравнению с прошлым годом, а правительство будет гарантировать финансирование.
Что известно о "Зимней поддержке"?
Программа "Зимней поддержки" предусматривает универсальную выплату в 1 000 гривен и адресную помощь в 6 500 гривен для социально-уязвимых категорий.
Тысячу гривен можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги, оплату почтовых сервисов, благотворительность и тому подобное. Сумму в 6 500 гривен – на одежду, обувь, медикаменты и витамины.