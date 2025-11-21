Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в эфире 24 Канала отметила, что в этом году программы помощи пользуются большим спросом, чем в прошлом году. Напомним, что в прошлом году зимней поддержкой воспользовались более 14 миллионов украинцев.
Сколько людей подались на "зимнюю тысячу"?
15 ноября заработала программа, по которой все украинцы могут получить по тысяче гривен от государства. Ранее в правительстве объясняли, что финансирование выплат будут осуществлять в результате перераспределения средств из других программ социальной защиты.
На "зимнюю тысячу" подали 9 миллионов заявок. За почти неделю открытой программы, мы получили столько же заявок, сколько в прошлом году получили за полтора месяца. Активность довольно высокая, украинцам эта помощь крайне нужна,
– отметила Валерия Коваль.
Добавим, что средства поступят в течение 10 дней. Подать заявку можно до 24 декабря.
Поскольку программа по выплате 6500 гривен для украинцев, оказавшихся в сложном положении, работает менее суток, актуальных данных о количестве заявок пока нет.
Все, что известно о зимней поддержке украинцев
- Программа "Зимняя поддержка" является масштабной государственной инициативой, которая должна облегчить финансовую нагрузку граждан в холодный сезон. Она состоит из двух основных выплат – универсальной помощи в 1000 гривен и адресной помощи в 6500 грн. Первую могут получить практически все граждане: взрослые и дети, независимо от статуса, если они подадут заявку в установленные сроки. Вторая – доступна лишь определенным категориям граждан, которых считают наиболее социально-уязвимыми.
- Тысячу гривен украинцы смогут использовать на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны. 6 500 гривен от государства можно потратить на одежду, обувь лекарства и витамины.
- Финансирование "Зимней поддержки" заложено в госбюджете. В правительстве отметили, что программа дополняет уже имеющиеся соцвыплаты, а не заменяет их.