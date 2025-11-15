Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, что нужно сделать для получения такой помощи. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение на сайте "Зимней поддержки".

Смотрите также Украинцы смогут получать по 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон

Как подать заявку на "Зимнюю поддержку" от государства?

Юлия Свириденко отметила, что предоставление разовой денежной помощи для всех украинцев имеет целью поддержку людей зимой. За полученную 1000 гривен граждане смогут воспользоваться почтовыми услугами или оплатить "коммуналку", приобрести лекарства или продукты питания украинского производства, кроме подакцизных.

Оставить заявку на помощь возможно уже с 15 ноября и до 24 декабря. Использовать эту тысячу нужно до 30 июня 2026 года.

Для того, чтобы средства поступили, нужно оставить соответствующую заявку через приложение Дия. Автоматически произойдет подтверждение получения, обработка заявки и заказ выплаты. Средства будут зачислены на карту "Национальный кэшбек".

Для тех, кто не имеет Дии или выплаты от государства поступают на счет в банке, есть возможность подачи заявки на получение помощи с 18 ноября по 24 декабря включительно. Для этого нужно обратиться в отделение Укрпочты и написать письменную заявку. Использовать полученные через Укрпочту средства можно до 25 декабря.

Пенсионерам и тем, кто получает соцвыпалы, 1000 гривен автоматически зачислится на тот специальный счет, куда поступает пенсия или помощь.

Важно! "Зимнюю поддержку" получат только те граждане, которые находятся на территории Украины. Заявку на детей подают родители или опекуны.

Программа помощи украинцам содержит также предоставление помощи в 6 500 гривен для особо уязвимых категорий. Также украинцы могут воспользоваться бесплатными билетами по программе "3000 километров" от Укрзализныци.

Эта инициатива – часть комплексного пакета решений, которые по поручению Президента реализует Правительство, чтобы поддержать людей во время сложного зимнего периода во время полномасштабной войны,

– отметила Юлия Свириденко.

Какую изюминку в программу добавил monobank?

Владелец monobank Олег Гороховский анонсировал розыгрыш среди пользователей банка, которые получат "Зимнюю поддержку" карту "Национальный кэшбек" именно от monobank. Среди тех, кто получит средства, банк разыграет 200 зарядных станций. Результаты будут объявлены после окончания программы 15 января 2026 года.

Что еще известно о помощи украинцам от государства?