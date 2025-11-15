Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко пояснила, що потрібно зробити для отримання такої допомоги. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення на сайті "Зимової підтримки".

Як подати заявку на "Зимову підтримку" від держави?

Юлія Свириденко зазначила, що надання разової грошової допомоги для всіх українців має на меті підтримку людей взимку. За отриману 1000 гривень громадяни зможуть скористатися поштовими послугами або оплатити "комуналку", придбати ліки чи харчові продукти українського виробництва, крім підакцизних.

Залишити заявку на допомогу можливо вже від 15 листопада й до 24 грудня. Використати цю тисячу потрібно до 30 червня 2026 року.

Для того, щоб кошти надійшли, потрібно залишити відповідну заявку через застосунок Дія. Автоматично відбудеться підтвердження отримання, обробка заявки та замовлення виплати. Кошти будуть зараховані на картку "Національний кешбек".

Для тих, хто не має Дії або виплати від держави надходять на рахунок у банку, є можливість подачі заявки на отримання допомоги з 18 листопада до 24 грудня включно. Для цього потрібно звернутися до відділення Укрпошти та написати письмову заявку. Використати отримані через Укрпошту кошти можна до 25 грудня.

Пенсіонерам і тим, хто отримує соцвипалти, 1000 гривень автоматично зарахується на той спеціальний рахунок, куди надходить пенсія чи допомога.

Важливо! "Зимову підтримку" отримають лише ті громадяни, які перебувають на території України. Заявку на дітей подають батьки або опікуни.

Програма допомоги українцям містить також надання допомоги в 6 500 гривень для особливо вразливих категорій. Також українці можуть скористатися безплатними квитками за програмою "3000 кілометрів" від Укрзалізниці.

Ця ініціатива – частина комплексного пакета рішень, які за дорученням Президента реалізує Уряд, щоб підтримати людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни,

– зазначила Юлія Свириденко.

Яку цікавинку в програму додав monobank?

Власник monobank Олег Гороховський анонсував розіграш серед користувачів банку, які отримають "Зимову підтримку" картку "Національний кешбек" саме від monobank. Серед тих, хто отримає кошти, банк розіграє 200 зарядних станцій. Результати будуть оголошені після закінчення програми 15 січня 2026 року.

