Откуда возьмут деньги на тысячу в рамках "Зимней поддержки"?

Для этого планируют уменьшить расходы на программы социальной защиты детей и поддержку малообеспеченных семей, передает 24 Канал со ссылкой на ЭП.

Подобная информация содержится в сопроводительных документах к постановлению Кабинета министров о выплате "зимней поддержки" в 2025 году. Постановление, как отмечает издание, планируют принять 13 ноября.

Отмечается, что "зимнюю поддержку" должны получить 11 миллионов граждан, а расходы на выплату составят 11 миллиардов гривен.