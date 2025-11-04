Кто получит 6 500 гривен?

Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, передает 24 Канал.

Денежная поддержка рассчитана на уязвимые категории населения:

детей, которые находятся под опекой или попечительством;

детей с инвалидностью;

детей, воспитывающихся в приемных семьях и воспитанников детских домов семейного типа, в том числе детей с инвалидностью;

детей из малообеспеченных семей до 18 лет;

людей с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

одиноких пенсионеров, которые получают надбавку на уход.

По словам Улютина, денежную поддержку этим категориям будут зачислять на текущий счет со специальным режимом использования или на Дія.Карту.

Воспользоваться средствами получатели смогут в течение 180 календарных дней со дня зачисления. Однако потратить их можно только на вещи первой необходимости:

одежду;

лекарства;

обувь;

витамины.

На это выделяем 4,4 миллиарда гривен из государственного бюджета. Ожидаем, что помощь по этой программе получат более 660 тысяч человек,

– отметил министр.

Какую еще помощь получают украинцы?

Также в Украине заработала новая программа поддержки для жителей прифронтовых территорий, рассказали в Минсоцполитики.

Украинцы, проживающих в районах активных или возможных боевых действий, смогут получить дополнительные деньги на оплату света.

Речь идет о 100 дополнительных киловатт электроэнергии на каждого члена семьи.

Средства будут рассчитываться по норме, но не более 300 киловатт на семью.

Важно! Помощь на оплату электроэнергии осуществляет Пенсионный фонд автоматически, то есть обращаться дополнительно таким семьям за выплатами не нужно.

Что известно о программе "Зимняя поддержка"?