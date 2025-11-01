Также в правительстве обещают сохранить фиксированные цены на газ и электричество. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
Что известно о пакете "Зимней поддержки"?
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Украины, министром социальной политики и руководителем Нафтогаза.
Готовим программы поддержки наших людей, всех украинцев этой зимой. Прошлой зимой почти 14 миллионов украинцев воспользовались 1000 гривен поддержки, другими направлениями государственных программ поддержки, и этой зимой тоже будем помогать нашим людям. Поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, – зимнюю поддержку. Сейчас определяем, какие конкретно элементы будут учтены,
– рассказал Зеленский.
Первым элементом станет прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные потребности. Отдельную программу запустят для одиноких пожилых людей, многодетных семей, людям из зоны боевых действий и некоторым другим группам. Все детали впоследствии представит премьер-министр.
Зимой также обещают сохранить фиксированную цену на газ и электричество для бытовых потребителей.
Отдельным направлением станет транспортная поддержка, уже есть предложения от Укрзализныци – УЗ-3000.
Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно,
– объяснил президент.
По медицинским программам – Министерство здравоохранения готовит проект чекапов, то есть возможность каждого взрослого человека уделить больше внимания своему здоровью, должен заработать уже в январе.
Все детали пакета зимней поддержки представят до 15 ноября.
Могут ли вырасти цены на газ и электричество зимой?
Кабмин продлил действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года, поэтому цены остаются неизменными этой зимой.
Граждане будут платить за электроэнергию 4,32 гривны за киловатт-час, со льготной ценой 2,64 грн за киловатт-час при потреблении до 2 000 киловатт-часов в месяц.
Украинское правительство продлило льготные цены на газ до 31 марта 2026 года, оставив неизменными тарифы на газ для населения и бюджетных учреждений. В то же время стоимость газа выросла для производителей электроэнергии.