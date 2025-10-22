Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Что сказала Свириденко о ценах на электроэнергию зимой?
Юлия Свириденко отметила, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час.
Также украинское правительство сохранило льготную цену для потребителей с электроотоплением.
Так, за объем потребления до 2 000 кВт⋅ч в месяц будет действовать цена – 2,64 грн за кВт⋅ч, а за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 грн за кВт⋅ч,
– объяснила премьер-министр.
По словам Свириденко, это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой. Она должна помочь уменьшить финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона.
Что будет с ценами на газ для украинцев на отопительный сезон?
Украинское правительство продлило льготные цены на газ до 31 марта 2026 года, оставив неизменными тарифы на газ для населения и бюджетных учреждений. В то же время стоимость газа выросла для производителей электроэнергии.
Интересно, что эксперты отмечают, что нет оснований ожидать повышения тарифов на газ в 2026 году. В то же время Национальный банк Украины прогнозирует возможное повышение тарифов на коммунальные услуги, включая отопление, в 2026 году, чтобы привести цены к рыночному уровню.
Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, что Украина может столкнуться с дефицитом газа, если зима будет слишком холодной. Поэтому определенные объемы газа придется докупать у партнеров.