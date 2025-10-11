Что будет с газом для украинцев зимой?
В разговоре с 24 Каналом эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко рассказал для стабильного прохождения зимы Украине нужно как минимум 14,5 миллиардов кубометров газа.
Похожую оценку ранее давал и президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, подчеркивая необходимость закачать в ПХГ от 14 до 15 миллиардов кубометров газа. В то же время по прогнозам, этого показателя может не быть достигнуто, поэтому определенные объемы газа придется докупать.
Впрочем, вероятнее всего, на эту цифру мы не выйдем. Поэтому придется все-таки докупать определенные объемы газа
Какой нынешний объем запасов газа?
В то же время эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что нынешний объем в размере 13,2 миллиарда кубометров находится на грани достаточности. По его расчетам, этого хватит для бытовых нужд и части промышленности, если зима не будет слишком холодной.
Кроме того, продолжается накопление запасов газа, энергетического угля, мазута и создание резервов оборудования для замены в случае повреждения от ударов врага.
По его словам, Украина должна была бы создать стратегический запас газа, но этого до сих пор не сделано, несмотря на то, что финансирование предусматривалось.
Что еще известно о запасах газа в Украине?
17 апреля в подземных хранилищах газа было 5,41 миллиарда кубометров газа, почти на 3 миллиарда кубометров газа меньше, чем в прошлом году. Позже объем вырос до 6,68 миллиарда кубометров газа, что в 1,5 раза больше, чем в начале 2024 года.
В прошлом году в октябре в хранилищах было 12,9 миллиарда кубометров газа, включая 0,6 миллиарда кубометров буферного газа и 230 миллионов кубометров газа в ТТН. Без этих резервов фактический объем составлял 8,12 миллиардов кубометров газа.