Где в Украине самая сложная ситуация с электроснабжением, в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает 24 Канал.

Где Россия нанесла наибольший ущерб энергетике?

По словам чиновника, самая сложная ситуация сегодня в прифронтовых областях, в частности на Сумщине и Черниговщине. Так, в городе Шостка продолжаются восстановительные работы и запитка потребителей.

На Черниговщине в целом продолжается процесс перезаживлення. Там до сих пор обесточены более 16 тысяч потребителей, в частности в областном центре. Ситуация осложняется повторными обстрелами.

Обратите внимание! С 1 октября на Черниговщине начали действовать графики отключения света.

На Харьковщине после последней атаки около 3 500 потребителей без света. Уже запитано более 2 тысяч абонентов.

В Донецкой области энергетики уже взялись за восстановление. Ожидается, что в ближайшее время там ситуация стабилизируется.

Колесник отметил, что по всем прифронтовым регионам оккупанты осуществляют прицельные постоянные атаки, что затрудняет восстановление. К тому же, сохраняется высокая вероятность повторных ударов.

Напомним, что, по словам президента Зеленского, из-за российских атак на критическую инфраструктуру осенне-зимний период может быть сложным.

Что известно о состоянии энергетики в Украине после российских обстрелов?