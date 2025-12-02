О таком обновлении рассказывает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Как изменятся графики на Киевщине с 3 декабря?
По просьбе Укрэнерго ДТЭК несколько сместили график почасовых отключений для Киевщины. Теперь все временные промежутки начиная с 3 декабря смещаются на 30 минут назад.
В ДТЭК объясняют, что если раньше в недельном графике в очереди белая зона начиналась в 9:00, то с 3 декабря она будет начинаться в 8:30. То же самое с серыми зонами. Все остальное остается без изменений.
Недельные графики автоматически обновятся на сайте ДТЭК и в чат-боте Viber і Telegram.
Ранее 24 Канал сообщал об актуальном графике отключений электроэнергии в среду, 3 декабря, для Киева и Киевской области.
Где и как будут выключать свет 3 декабря?
В среду, 3 декабря, графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины.
В общем будет действовать от 0,5 до 3 очередей отключения электроэнергии. Свет у потребителей будет отсутствовать 1 – 2 раза в сутки с 00:00 до 23:59.
Для промышленных потребителей ограничения также будут действовать в течение всего дня с 00:00 до 23:59.
В то же время энергетики просят пользоваться электроэнергией экономно в периоды включений.