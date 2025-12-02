Про таке оновлення розповідає 24 Канал із посиланням на ДТЕК.

Як зміняться графіки на Київщині з 3 грудня?

На прохання Укренерго ДТЕК дещо змістили графік погодинних відключень для Київщини. Тепер всі часові проміжки починаючи з 3 грудня зміщуються на 30 хвилин назад.

У ДТЕК пояснюють, що якщо раніше в тижневому графіку у черзі біла зона розпочиналася о 9:00, то від 3 грудня вона починатиметься о 8:30. Те саме з сірими зонами. Усе інше лишається без змін.

Тижневі графіки автоматично оновляться на сайті ДТЕК та в чат-боті Viber і Telegram.

Раніше 24 Канал повідомляв про актуальний графік відключень електроенергії в середу, 3 грудня, для Києва та Київської області.

Де та як вимикатимуть світло 3 грудня?